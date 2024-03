Manager spricht Klartext Warum der Niersexpress wirklich ausfällt

Die Leidensgeschichte des Niersexpress ist am Niederrhein mittlerweile so lang, dass manch ein Bahnfahrer sich gar nicht mehr aufregt und nur noch ermattet zur Kenntnis nimmt, wenn es auf der Strecke des RE 10 wieder zu Verspätungen oder Ausfällen kommen. So schilderten es Mitglieder des Kreisausschusses für Bauen, Entsorgung, Verkehr und Infrastrukturplanung bei der Sitzung am Donnerstag. Zu Gast war mit Thomas Kopp der Geschäftsführer von Transdev Rhein-Ruhr, bekannt unter der Marke Rhein-Ruhr-Bahn. Und der räumte ein: „Die Störanfälligkeit beim RE10 sticht hervor. Das ist signifikant.“