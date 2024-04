Osterpredigt von Weihbischof Lohmann „Es gibt so viel Böses und Unrecht, dass man daran irre werden kann“

In seiner Osterpredigt hat Weihbischof Rolf Lohmann, Regionalbischof für den Niederrhein, verschiedene Facetten des Lebens in den Mittelpunkt gestellt. In der Osternacht im Xantener Dom erklärte er, dass es zwar nichts Schöneres und Kostbareres als das Leben gebe. „Aber wie viele Enttäuschungen gibt es auf dem Lebensweg? Wie viel gelingt überhaupt nicht so, wie man es sich gewünscht hat?“ Manches Leben gehe viel zu früh und tragisch zu Ende. „Denken wir an die vielen Opfer im Gaza-Streifen, im Heiligen Land, in der Ukraine, in den Hunger- und Terrorgebieten, denken wir an die Toten der Busunglücke der vergangenen Tage, denken wir an die Toten von Flucht und Vertreibung, an die Toten des Terroranschlags in Russland“, sagte Lohmann.