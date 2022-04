Autobahn-Tipps : Wie man an den Ostertagen am besten in die Niederlande fährt

Aus NRW führen einige Autobahnen in die Niederlande. Welche eignen sich für welches Ziel am besten? Foto: dpa/Sina Schuldt

Niederlande In den Ostertagen machen sich viele Deutsche auf den Weg in die Niederlande. Aber wie fährt man am besten wohin? Verkehrsexperten gegen einige Routen-Empfehlungen ins Nachbarland.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Niederlande sind ein beliebtes Ziel für Tagesausflüge und Kurzurlaube – besonders über Ostern. Die verkaufsoffenen Feiertage ziehen auch in diesem Jahr viele Menschen aus Nordrhein-Westfalen an. Um den Reisenden eine Fahrt ohne größere Beeinträchtigungen zu ermöglichen, hat die Verkehrszentrale Leverkusen der Autobahn GmbH gemeinsam mit Rijkswaterstaat, der niederländischen Straßen- und Wasserbaubehörde, Routenempfehlungen für Fahrten zu beliebten Zielen erstellt.

Für den Raum Roermond

Aus dem Raum Köln/Bonn mit Fahrtziel Roermond empfehlen die Verkehrsexperten die Fahrt über die A4 in Richtung Aachen. Nach der Grenze erfolgt die Weiterfahrt über die A76 (NL) und A2 (NL) in Richtung Eindhoven.

Reisende aus dem Raum Düsseldorf nutzen die A44 bzw. A52 nach Roermond. Aus dem Ruhrgebiet kommend empfiehlt sich die Fahrt zunächst über die A40 und A67 (NL) in Fahrtrichtung Venlo mit anschließendem Wechsel auf die A73 (NL) in Richtung Maastricht.

In Roermond kann nach dem Verlassen der Autobahn zweistreifig weitergefahren werden, um zu den Parkplätzen des Outlet Centers zu gelangen. Darüber hinaus hat das Outlet Center in diesem Jahr an allen Ostertagen von 9 bis 22 Uhr geöffnet, um eine Entzerrung der Besuchermengen zu ermöglichen.

Für Venlo und Eindhoven

Von Köln/Bonn und Düsseldorf aus führt der Weg nach Venlo über die A61 in Richtung Venlo sowie die Weiterfahrt über die A74 (NL) und die A73 (NL) bis zur Ausfahrt Venlo-Zuid.

Aus dem Ruhrgebiet kommend empfiehlt die Verkehrszentrale für die Fahrt nach Venlo zunächst die Nutzung von A40 und A67 (NL) bis zur Ausfahrt Velden. Die Reisenden werden gebeten, die Routenempfehlungen auf den „Anzeigewagen“ am Grenzübergang und auf der N271 (NL) zu beachten, um störungsfrei in das Zentrum zu gelangen.

Der Weg nach Eindhoven führt jeweils von Venlo aus weiter über die A67 (NL).