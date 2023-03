Spannende Touren durch die Kreisstadt „Wir finden einen Schatz“ – Osterferienprogramm für Kinder in Kleve

Für die Kinder gibt es an jeder Station der Tour kleine Aufgaben zu lösen, deren Beantwortung dann schließlich zum heiß begehrten Schatz führen werden, verspricht WTM. Die Schatzsuche startet um 14.30 Uhr am Elsa-Brunnen am Fischmarkt (Große Straße) in Kleve. Die Tour wird zwischen 60 und 90 Minuten dauern und kostet sieben Euro pro Person. Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren können in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen.