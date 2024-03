Staus, Events, Tipps In den Osterferien nach Holland – das sollte man wissen

Ein Strandurlaub an der Nordsee, ein Städtetrip nach Deventer oder ein Shoppingausflug ins Outlet in Lelystad — es gibt reichlich Gründe für Deutsche, am Osterwochenende in die Niederlande aufzubrechen. Im Nachbarland haben Geschäfte, Museen, Cafés und Restaurants auch an Tagen geöffnet, an denen sie bei uns feiertagsbedingt geschlossen bleiben. Wir beantworten im Vorfeld die wichtigsten Fragen.