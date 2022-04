Feiern wie früher : Oster-Disco im Schützenhaus Keeken

Kleve-Keeken Seit fast 40 Jahren gibt es die Veranstaltungsreihe „Friday Sound“. Nach zwei Jahren Zwangspause freuen sich die Organisatoren endlich wieder auf eine ausgelassene Fete am Ostersonntag.

„Die Gäste und die besondere Stimmung haben uns die vergangenen zwei Jahre sehr gefehlt“, sagt Johannes Kösters vom Orga-Team. Fast habe er nicht mehr daran geglaubt, überhaupt nochmal zu dieser Fete einladen zu können. Das Ende einer 40-jährigen Ära war nah. „Es gibt nicht viele Veranstaltungsreihen, die so lange existieren, wie unsere“ so Kösters. „Aber wir haben uns, wie jetzt auch, immer für den Spaß und unsere Gäste entschieden.“

Johannes Kösters gehört mit seiner Frau Elisabeth zu den Mitbegründern von „Friday Sound“ und kümmerte sich von Anfang an um die Musik. Für ihn war die Veranstaltung immer eine Herzensangelegenheit – von Beginn an. „Wir wollten damals eine eigene Disco auf die Beine stellen und die Musik spielen, die uns und unseren Gästen gefällt“, erzählt Kösters. „Damals“ war der 13. Januar 1983 noch in Pfalzdorf. „Alle zwei Wochen freitags luden wir zur Party ein“, sagt Kösters. So entstand der Name „Friday Sound“. Seine Frau Elisabeth verantwortet seither die Kasse und die Einlasskontrolle. Inzwischen findet die Party im Keekener Schützenhaus statt unter dem Hut des hiesigen Schützenvereins.