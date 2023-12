Psychiater spricht von „Overkill“ Opfer in Kleve den Kopf abgesägt – Täter für schuldunfähig erklärt

Als der Notarzt am 11. Juni dieses Jahres um kurz nach 12 Uhr mittags die städtische Unterkunft an der Spyckstraße in Kleve erreichte, konnte er nur noch den Tod des 35-jährigen Opfers feststellen. Mindestens 17 Stiche – neun davon in den Kopf – hatten den Mann schwer verletzt, seine Schädeldecke durchbohrt und die Lunge verletzt. Er war bereits tot, als der Täter das Messer zur Seite gelegt und eine Säge geholt hatte, mit der er dem leblosen Opfer nahezu den Kopf abtrennte.