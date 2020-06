Opa-Kolumne : Lotta und Lilly: Digital im Doppelpack

Kreis Kleve Jürgen Loosen war Leitender Regionalredakteur der Rheinischen Post für den Niederrhein. An dieser Stelle berichtet er alle paar Wochen von seinem Opa-Leben im Ruhestand und blickt heute auf die Lockerungen der Corona-Maßnahmen

Lottas Welt ist wieder in Ordnung, fast jedenfalls. Wochenlang hatte der sechsjährige „Schlauberger“, wie Vorschulkinder in ihrem Kindergarten genannt werden, auf Spiel und Spaß mit ihren Freund(inn)en verzichten müssen. Ebensolange waren Familienfeiern mit den Omas und dem Opa, dem Cousinchen Lilly nebst Tante und Onkel tabu, beschränkten sich die Kontakte mehr oder weniger auf Video-Telefonate. Das Coronavirus und der aus Sicht von Virologen und Politikern alternativlose Lockdown ließen die Welt still stehen, auch die Lotta-Welt und erst recht die Großeltern-Welt, in der es die kleinen Enkelinnen plötzlich nur noch digital gab.