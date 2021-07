Neues Online-Portal : Welche Hausärzte im Kreis Kleve auch fremde Patienten impfen

Kreis Kleve Wer noch keinen Corona-Impftermin vereinbart hat, kann zur Orientierung nun auch ein neues Portal nutzen. Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein hat ein Online-Register über Praxen freigeschaltet, die Impfungen auch bei praxisfremden Patienten durchführen.

Es richtet sich insbesondere an Bürger, die keinen eigenen Haus- oder Facharzt haben und eine Impfung gegen das Coronavirus nicht in einem Impfzentrum wahrnehmen möchten. In dem Register sind aktuell insgesamt rund 1000 Praxen aus Nordrhein freiwillig aufgeführt, das Portal wird ständig aktualisiert, wie die KVNO in einer Mitteilung schreibt.