Omikron-Welle : FDP fragt kritische Infrastruktur im Kreis Kleve ab

Wie ist es um die kritische Infrastruktur im Kreis bestellt? Das möchte jetzt die FDP wissen. Foto: Kreis Kleve/Verweyen&Koenig

Kreis Kleve Die Kreistagsfraktion möchte von Landrätin Silke Gorißen wissen, ob es Notfallpläne gibt, sollte die Omikron-Variante für Personalausfälle sorgen.

(RP) Die Omikron-Welle hat das Pandemiegeschehen im Kreis Kleve voll im Griff. Fachleute warnen unterdessen vor Personalausfällen in Betrieben. Das könnte auch die sogenannte kritische Infrastruktur betreffen, also Organisationen oder Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen. Vor diesem Hintergrund stellt die FDP-Kreistagsfraktion nun eine Anfrage an Landrätin Silke Gorißen. Die Liberalen wollen Auskünfte über mögliche Vorsichtsmaßnahmen, Fallzahlen und Notfallpläne, für den Fall, dass sich gleichzeitig eine größere Anzahl von Mitarbeitern eines Aufgabenbereiches mit dem Coronavirus infizieren.

In der Anfrage geht es in erster Linie um die Infrastruktur in der Verantwortung des Kreises. Neben der Kreisleitstelle, dem Rettungsdienst und dem Gesundheitsamt möchte die Fraktion dargelegt bekommen, welche Aufgaben- und Dienstbereiche es in der sogenannten kritischen Infrastruktur in Kreisverantwortung zusätzlich gibt. „Bei massiven Krankheitsausfällen ist es besonders wichtig, die Arbeitskräfte in notwendigen Arbeits- und Funktionsbereichen zu bündeln, um jederzeit handlungs- und entscheidungsfähig zu bleiben“, sagt der Fraktionsvorsitzende Ralf Klapdor.

Um entsprechende Maßnahmen zu entwickeln und zu strukturieren, frage man nun ab, wie „die Gefährdungslage für Mitarbeitende in diesen Bereichen erfasst und bewertet“ werde. Daraus würden sich weitere Fragen ergeben: „Sind besondere Räumlichkeiten für Mitarbeitende, die sich nachweislich infiziert haben, aber keine Symptome zeigen, eingerichtet worden? Sind eine notwendige digitale Infrastruktur und geeignete Kommunikationsmittel aufgebaut worden?“