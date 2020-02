Trauer : Omega bietet Gemeinschaft und Hilfe für Trauernde

Kleve Der Verein „Omega“ lädt Trauernde zu Kaffee und Spaziergängen ein

Wichtig sei unter anderem, Gelegenheit zu haben, sich in angemessener Weise (und mit entsprechender Zeit) vom Verstorbenen zu verabschieden. Die Ehrenamtler von „Omega – Mit Sterben leben“ unterstützen Trauernde auf Anfrage. Sie haben eine Trauerbegleitungs-Ausbildung durchlaufen und bieten kostenlos (beim TrauerCafe sind für Kaffee/Kuchen Spenden gerne gesehen) die folgenden Angebote: Trauercafé in der Senioreneresidenz Burg Ranzow. Jeweils am ersten Samstag eines Monats findet es in einem freundlichen Raum der Burg Ranzow in Kleve-Materborn statt. Es ist möglich, selbst zu sprechen oder einfach nur zuzuhören. Ein zweites Angebot: Der regelmäßige Trauerspaziergang auf dem Deich oder im Wald. Jeweils am dritten Samstag eines Monats wird in gemächlichen Tempo eine oder anderthalb Stunden lang über den Deich bei Brienen spaziert. Dabei kann man den Blick gut in die Ferne schweifen lassen und seinen Gedanken nachhängen. Manchmal geht’s auch in den Wald.