Kita kündigt Eltern Wer bei Konflikten mit dem Kindergarten wirklich helfen kann

Die Kostenpflichtiger Inhalt Geschichte der fristlosen Kündigung eines Kindergartenkindes im Kreis Kleve hat bei vielen Eltern und auch Fachkräften Anteilnahme ausgelöst. Zur Erinnerung: Ein Junge hatte die Kita an ihre Grenzen gebracht. Er leidet unter einer sozial-emotionalen Verhaltensstörung, war wiederholt gewalttätig geworden, auch gegenüber anderen Kindern und Erzieherinnen. Der Träger kündigte den Eltern den Betreuungsvertrag fristlos, zum ersten Mal überhaupt. In diesem Fall konnte keine Lösung gefunden werden, die für alle Seiten funktionierte. Und das, obwohl die Eltern bei verschiedenen Stellen Hilfe gesucht hatten. Dabei gibt es in NRW eine Stelle, die genau diese Lücke schließen soll.