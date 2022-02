Olympische Spiele : Hoffnung für Moderator Lufen – erster negativer Test

Claus Lufen bei einem Corona-Test in seiner Unterkunft. Foto: Screenshot/Sportschau.de

Peking Der bekannte ARD-Sportmoderator Claus Lufen aus Uedem sollte von den Olympischen Spielen berichten. Der 55-Jährige wurde in Peking positiv auf Corona getestet. Seit neun Tagen sitzt er isoliert in einem Quarantänehotelzimmer. Doch gibt es jetzt einen Lichtblick.

Von Peter Janssen

Er kommt aus Uedem und gehört seit Jahren zu den renommiertesten Sportmoderatoren bei der ARD. Claus Lufen (55) soll von den Olympischen Spielen in Peking berichten. Doch er darf noch nicht. Am vergangenen Donnerstag landete er mit dem ARD-Tross auf dem Flughafen in Peking. Für die Vorberichterstattung war er früher angereist. Sein erster Corona-Test auf chinesischem Boden war positiv. Seitdem sitzt er in einem Quarantänehotelzimmer fest. Ein Zimmer vergleichbar mit einem 3-Sterne-Haus in Lloret de Mar, der Bau stammt aus den 1980er-Jahren. Wir erreichten den Uedemer in seiner 16-Quadratmeter-Unterkunft in Peking.

Claus Lufen sagt: „Es bleibt dabei. Ich komme hier nicht raus. Heute kam der nächste positive Befund.“ Das war am Freitag. Doch gibt es seit heute Hoffnung für den Sportschau-Moderator. Laut „Bild“-Zeitung liegt jetzt der erste negative Test vor. Fällt das nächste Testergebnis ebenfalls negativ aus, kann Lufen zumindest teilweise wieder arbeiten.

Er war mit zwei negativen PCR-Tests in Deutschland abgeflogen. Seit neun Tagen sitzt er jetzt in Peking fest. Seine CT-Werte sind zu niedrig. In Deutschland muss die Marke von 30 überschritten sein. Dann gilt ein Corona-Infizierter als nicht mehr ansteckend. In China lag der Wert zunächst bei über 40. Als immer mehr Athleten und Trainer in Quarantäne mussten, wurde die Marke auf 35 runtergeschraubt. Immer um 20 Uhr bekommt Lufen das Ergebnis und hofft auf irgendeinen Wert über 35. Gestern war es dann erstmals soweit. Wer zehn Tage in Quarantäne war, für den würde dann auch ein negativer Test reichen. Geboostert ist der Reporter. Auch hat er keinerlei Symptome.

Lufen berichtete bereits von 14 Olympischen Spielen. Es ist das erste Mal, dass er so untergebracht ist. „Ich beklage mich nicht über die Situation. Ob ich jetzt in einem Luxuszimmer sitze oder hier. Eingesperrt bleibt eingesperrt. Nur ein paar Quadratmeter mehr wären schön“, sagt er. Für die Sportschau hat er in einem Videotagebuch festgehalten, wie sein derzeitiger Tag aussieht. Beim Blick aus dem abgesicherten Zimmerfenster sind Steinfelsen mit ein bisschen Schnee zu sehen. Der Komplex ist mit Stacheldraht umzäunt. Auf dem Gang hängen Überwachungskameras. Ein Bild hängt hinter seinem Bett an der Wand. Zu sehen sind chinesische Schriftzeichen. „Wahrscheinlich steht da drauf: Du kommst hier nie raus“, sagt der Uedemer und versucht, mit der Situation gelassen umzugehen.

Die Menschen, die Lufen derzeit zu Gesicht bekommt, sehen alle gleich aus: Komplett eingehüllt in weiße Plastikanzüge, egal ob das tägliche Tester-Duo oder die Menschen, die das Essen bringen. Allein die Größe unterscheidet sie. Sie heißen auch die weiße Armee. Und die hat alles im Griff. „Schon am Flughafen liefen alle so herum. Allein Augen und Nase sind durch eine Plastikscheibe zu sehen. Sonst nichts. Das hat schon etwas Skurriles. Wie von einer anderen Welt“, sagt Lufen.

Wer in den Zimmern neben ihm untergebracht ist, das weiß er nicht. „Du hörst nur Stimmen. Sodass du weißt: Neben dir wohnt ein Spanier.“ Donnerstag durfte einer raus, verstanden hat er es zunächst nicht. „Man muss hier alles über ein Übersetzerprogramm ins Handy sprechen“, sagt Lufen. Irgendwann verstand der Mann, dass er den Bau verlassen darf. „Der hat hier minutenlang über die ganze Etage gejubelt“, sagt der 55-Jährige.

Trotz der anhaltenden Isolierung auf viermal vier Meter habe er keine psychischen Probleme, so der Uedemer. Dass er irgendwann welche bekommt, daran glaubt er nicht. „Es ist natürlich beknackt, wenn du hier den ganzen Tag nur rumsitzt und nicht arbeiten kannst“, sagt er. Lesen, Fernsehgucken, er hält Kontakt zu Athleten und derzeit gibt er viele Interviews. „Hier rufen täglich drei, vier Redaktionen an, die wissen wollen, wie es so ist. Das hilft einem schon irgendwie über den Tag zu kommen“, erzählt der Uedemer.Großartig unterscheiden sich die Tage nicht. Freitag meldete sich ein Fernsehsender aus Japan bei ihm. Seinen Haussender ARD kann Lufen noch nicht empfangen. Aber er arbeitet daran.

Essen gibt es reichlich, in einzelne Plastikschalen verpackt. Nicht immer ist es nach seinem Geschmack, aber Lufen ist von Hause aus genügsam. „Da mache ich jetzt kein großes Tamtam von.“ Freitag gab es etwas, was so aussieht wie eine alte Matratze. „Das war dann aber Kuchen“, sagt Lufen. Die Kollegen haben ihm bereits ein Care-Paket geschickt. Unter anderem war Kaffee und Schokolade drin. „Der Müllberg, den allein ich bei einer Mahlzeit hinterlasse, ist unfassbar. Ein großer, gelber Sack voll Plastik.“ Ein Blick auf den Gang macht deutlich, welche Mengen da anfallen. An Gewicht könne er nicht zunehmen, so Lufen. „Ich laufe hier regelmäßig auf der Stelle, mache Liegestütze, Gymnastik und trinke keinen Alkohol.“