Olympische Spiele : ARD-Sportreporter Lufen hat es geschafft und darf raus

Peking Der 55-jährige Uedemer Moderator musste mehr als eine Woche in einem Quarantänehotel verbringen. Jetzt war sein jüngster Corona-Test negativ. Er kann wieder seinen Job machen.

Seit Jahren gehört Lufen zu den renommiertesten Sportmoderatoren bei der ARD. Er hat von 14 Olympischen Spielen berichtet. Der 55-Jährige sollte bereits seit der vergangenen Woche mit der Vorberichterstattung von den Olympischen Spielen in Peking beginnen. Doch er durfte nicht. Am vergangenen Donnerstag landete er mit dem ARD-Tross auf dem Flughafen in Peking. Sein erster Corona-Test auf chinesischem Boden war positiv. Bis heute saß er in einem Quarantänehotelzimmer fest.