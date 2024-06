Zwei Goggos und eine Keksdose In Kranenburg findet man ganz besondere Schmuckstücke

Reiner Quelings schon vorhandene Oldtimer-Leidenschaft blühte so richtig im Oktober 2002 auf. Denn da las er, dass im Louisendorfer Mühlenweg in einer Scheune ein Goggomobil zum Verkauf stand. „Da ich aber beruflich in die Schweiz musste, habe ich dem Eigentümer telefonisch eine Absage erteilen müssen“, erinnert sich Queling. Seine Frau Hedwig sah die Telefonnummer im Display und rief kurzerhand in Louisendorf an, um den Kauf hinter seinem Rücken perfekt zu machen.