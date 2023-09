O’zapft is Oktoberfest in Kleve eröffnet – für diese Tage gibt es noch Karten

Nach ein paar Schlägen aufs Fass durch Bürgermeister Wolfgang Gebing floss das Festbier – und das Oktoberfest in Kleve hat offiziell begonnen. Die Stimmung war schon zum Auftakt prächtig. Tausende Besucher feiern bis zum kommenden Wochenende, viele in Tracht. Für die Stimmung auf der Bühne sorgen in Kleve – na klar – die Fetzentaler.