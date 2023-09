Weizenbier und Brezn So wird das Oktoberfest im Wunderland Kalkar

Für gute Laune ist auch die Partyband Lechis ein Garant: Mal geht’s von der Bühne rauf auf den Tisch, dann wieder hinab zum Bad in die Menge. Die Musiker haben vom Oberkrainer über Chart- und Rocksongs bis hin zu den aktuellen Mallorca-Hits alles im Gepäck, was dem Publikum gefällt. Selbstverständlich sind sie auch instrumentenmäßig gut aufgestellt. Akkordeon, Trompete, Bariton – alles ist dabei. Zudem haben die Lechis in ihrer fröhlich-charmanten Art immer einen flotten Spruch auf den Lippen. Sie gehören zu den angesagtesten Partybands im ganzen Bundesgebiet. Ihr absolutes Highlight: eine Alphornshow.