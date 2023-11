Bundesweiter Vorlesetag „Ohne Lesen lässt sich das Leben nicht erschließen“

Eigentlich sind die Naturwissenschaften das Fachgebiet von Klaus Colter. Als Grundschullehrer hat der Schulleiter der Willibrord-Schule in Kellen aber auch reichlich Erfahrung im Unterrichten der deutschen Sprache. So wichtig ihm die Mathematik ist, so wichtig ist ihm auch die Sprach- und Leseförderung seiner Schüler. Der bundesweite Vorlesetag – seit 20 Jahren üblicherweise am dritten Samstag des Monats November – ist deshalb ein fester Termin in seinem Kalender.