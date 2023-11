Zu viel Freiheit für den Bürgermeister Offene Klever wollen bei Personalfragen der Stadt mehr mitreden

Die Fraktion der Offenen Klever (OK) will erreichen, dass der Stadtrat künftig in wichtigen Personalfragen, die das Rathaus betreffen, mitreden kann. „Bis heute entscheidet der Bürgermeister ohne Abstimmung mit dem Rat. Manche Personalentscheidung wird über die Presse verkündet oder findet sich im Stellenplan wie ein Kuckucks-Ei“, sagt der Fraktionsvorsitzende Udo Weinrich.