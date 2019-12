Offene Klever zum Haushalt : Weinrich (OK) fordert mehr Geld für Klimaschutz

Kleve Der Vorsitzende der Offenen Klever (OK) wirft dem Haushalt der Stadt Kleve mangelnde Zukunftsfähigkeit vor.

Positiv sei immerhin, dass die Stadt die Kürzung bei der Zielmarke des Radwegeausbaus teilweise zurückgenommen habe. Aber obwohl der Haupt- und Finanzausschuss Ende 2018 einstimmig beschlossen habe, die Beschleunigung der Umsetzung von Radwegeverkehrsmaßnahmen zu prüfen, lägen keine positiven Ergebnisse vor. Dazu passe, dass der Antrag der „Offenen Klever“ abgelehnt worden sei, für das vorhandene Radwegekonzept 165.000 Euro bereitzustellen. Wer zusätzliche und besser ausgebaute Radwege und hochwertige Fahrrad-Parkmöglichkeiten sehen und nutzen will, werde im schwarz-grün regierten Kleve nicht fündig, attackiert Weinrich die Ratsmehrheit. Daran würden auch bescheidene 80.000 Euro Planungskosten für ein „Mobilitätskonzept“ nichts ändern. Das autofixierte Baudezernat formuliere da federführend, damit auch ja nichts „anbrenne“, so Weinrich. Anschließend werde die schwarz-grüne Mehrheit dafür sorgen, dass der Wille der Stadtverwaltung geschehe, vermutlich – wie so oft – mit Unterstützung der Rest-SPD, sagt die OK.