Parkraumbewirtschaftung Offene Klever fordern Parkgebühren am Tiergarten

Die Sonnenstrahlen haben am Wochenende auch wieder viele Besucher in Kleves Part- und Tiergartenanlagen in der Unterstadt gelockt. Die Autos reihten sich auf den Parkplätzen aneinander. Parkplätze in City-Nähe werden größtenteils von der Stadt Kleve bewirtschaftet – sie kosten Parkgebühren. Andere Parkplätze wie am Tierpark oder am Forstgarten sind kostenfrei. Das möchten die Offenen Klever (OK) ändern: „Die öffentlich nutzbaren Stellplätze werden nicht einheitlich bewirtschaftet. Das Parkleitsystem in Kleve umfasst nur rund 70 Prozent des vorhandenen Parkraumangebots“, schreiben die OK. Sie regen an, die drei Parkflächen im Bereich Tiergarten/Museum Kurhaus in das Klever Parkleitsystem aufzunehmen Am Beispiel aus Münster, wo der „Allwetterzoo“ und das benachbarte „Museum für Naturkunde“ in einem gemeinsamen Parkraumkonzept mit einem digitalen Parksystem erfasst werden, schlagen die Kommunalpoltiker im Klever Rat vor, die Parkplätze am Tiergarten und an der Wasserburgallee mit einem digitalen Parksystem zu erfassen und zu bewirtschaften.