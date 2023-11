Gegen den Leerstand Offene Klever fordern Concept-Stores für Kleve

„Der Strukturwandel im Einzelhandel und die Folgen der Corona-Pandemie fordern bundesweit den Einzelhandel in besonderer Weise heraus: Der Online-Handel wächst und als dessen Folge verschwinden immer mehr Geschäfte aus den Innenstädten. Auch in Kleve ist der Leerstand nicht mehr zu übersehen“, sagt Udo Weinrich, Fraktionsvorsitzender der OK. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, hätten viele Städte, darunter Münster oder Schorndorf, bereits ein Programm an den Start gebracht, um leerstehende Ladenflächen für Start-Ups, Freiberufler, Bildungseinrichtungen oder Vereine nutzen zu können, so der OK-Chef. Ihnen soll die Möglichkeit geboten werden, sich etwa im Rahmen eines Pop-Up-Ladens zu präsentieren. Dort könnten neue Angebote, Produkte und Dienstleistungen oder Workshops ins Schaufenster gestellt werden; Geschäftsideen könnten niedrigschwellig getestet werden.