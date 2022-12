Bio-Weihnachtsmenü Wenn beim Kochen alle Zutaten vom Niederrhein kommen

So stammten der Hokkaido-Kürbis und die Äpfel vom Bioland-Hof Berkhöfel in Bedburg-Hau, die Rote Bete und Kartoffeln vom Demeter-Schanzenhof in Alpen und die Eier von Zweinutzungshühnern des Bioland-Hofs Richtersgut, der seine Junghennen wiederum von dem Bioland-Geflügelhof Bodden erhält. Milch, Ziegenkäse und Ziegenweichkäse in Salzlake kamen vom Bioland-Hof Dingdener Heidemilch aus Hamminkeln. Der Gouda wurde in der Bio-Molkerei Aurora in Kranenburg hergestellt. Die Milch für den Käse stammt von umliegenden Bio-Betrieben, so auch von den Milchkühen, die auf dem Bioland-Hof „Die am Deich“ in Kleve großgezogen werden. Als kleine Weihnachtsüberraschung spendierte die Öko-Modellregion Niederrhein ein Tütchen Spekulatius, die die Biobäcker von Schomaker‘s aus Neukirchen-Vluyn gebacken hatten.