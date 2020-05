Naturfreibad Eyller See

Eyller See GmbH, Am Eyller See 1, 47647 Kerken, Telefon: 02833-601779.

www.eyllersee.de/

Geöffnet: Ab 29. Mai, täglich von 10 bis 20 Uhr.

Eintritt: Tageskarte Erwachsene 5,50 Euro, Kinder und Jugendliche 3,50 Euro. Jahreskarte Erwachsene 85,50 Euro, Kinder und Jugendliche 52,50 Euro.