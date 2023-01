Auszeichnung in Kalkar Das sind die neuen Träger des Ochsenordens

Kalkar · Am 5. Februar wird im Kalkarer Rathaus der Ochsenorden der Kalkarer Karnevalsgesellschaft verliehen. Diesmal an eine Gruppe, die Menschen in ihrer letzten Lebensphase beisteht.

21.01.2023, 05:45 Uhr

Der Klever Bürgermeister Wolfgang Gebing, Paul Jamin (KKG), Angelika Mosch-Messerich (Förderverein Hospiz am St. Antonius Hospital Kleve), Stephan Weber (KKG) und Kalkars Bürgermeisterin Britta Schulz (von links) freuen sich schon auf die Ordensverleihung. Foto: Markus van Offern (mvo)

Von Anja Settnik