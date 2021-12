Familientradition : Unser Weihnachtsrezept vom Küchenchef

In der Weihnachtszeit muss es nicht immer Gans sein. Michael Pongs, Küchenchef vom Seepark Hotel in Geldern, hat ein traditionelles Weihnachtsrezept seiner Familie verfeinert und für unsere Leser aufgeschrieben. Viel Spaß beim Nachkochen!

Ein traditionelles Weihnachtsessen in unserer Familie, zunächst immer von meiner Großmutter, später dann von meiner Mutter und danach auch von mir zubereitet, waren mit Speck, Zwiebeln und Gurken gefüllte Rinderrouladen. Dazu gab es Kartoffelpüree und Apfelrotkohl. Im Wandel der Zeit sind aus den Rouladen geschmorte Ochsenbäckchen geworden. Bei Püree und Rotkohl ist es allerdings geblieben. Und der Rotkohl wird noch heute nach dem Rezept der Oma gekocht.

Die Küche Ausbildung zum Koch von 1976 bis 1978, Küchenmeister seit 1988. Seit 1988 im Unternehmen der Familie Janssen beschäftigt, zunächst im Tennis und Squash Center Janssen auf der Dieselstrasse, später dann im See Park Janssen.

Der Koch Michael Pongs, geboren am 18. Dezember 1959, 62 Jahre alt, verheiratet, eine Tochter.

Den Rotkohl vierteln, von den Strünken befreien und in Streifen schneiden. Die Zwiebeln schälen und ebenfalls in Streifen schneiden. Die Äpfel schälen und entkernen und in grobe Stücke schneiden. Die Zwiebeln im Gänseschmalz hell anschwitzen, den Rotkohl zugeben und ebenfalls hell mitanschwitzen. Würzen mit Salz, Pfeffer und Zucker, ablöschen mit dem Rotwein. Lorbeer, Wacholder und Nelken im Gewürzsäckchen oder Tee-Ei zugeben, Preiselbeeren und Äpfel oben auflegen, etwas Wasser angießen und im geschlossenen Topf etwa 2 Stunden garen. Gelegentlich umrühren. Wenn der Rotkohl den gewünschten Garpunkt erreicht hat, den Gewürzbeutel entnehmen und mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken.