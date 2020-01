Tourismus : Barrierefrei Urlaub machen

Kreis Kleve Es gibt immer mehr Ferienwohnungen im Kreis Kleve, und auch Hotels und Pensionen sind nicht gerade selten. An Behinderte und deren Bedürfnisse wird aber noch zu wenig gedacht. Das soll sich ändern.

Sie hat verstanden, was in noch längst nicht allen Köpfen angekommen ist: Die Gesellschaft wird älter, immer mehr Menschen sind zwar gehbehindert, möchten aber trotzdem am gesellschaftlichen Leben teilnehmen oder sogar verreisen. Die Tourismusagentur Niederrhein (NT) nimmt jetzt an einem Projekt zum Thema teil. Es heißt „Reisen für Alle“ und soll die Vermieter von Ferienwohnungen und Zimmern in Hotels und Pensionen sensibilisieren, sich der Sache anzunehmen. Denn bislang tauchen gerade mal sechs Beherbergungsbetriebe auf, wenn man auf der Seite von NT nach „barrierefreien“ Übernachtungsmöglichkeiten im Kreis sucht. Das Nierswalder Landhaus gehört dazu, die Burg Boetzelaer in Kalkar-Appeldorn auch. Es mögen weitere Betriebe behindertenfreundlich sein, da längst nicht alle Adressen erfasst sind. Insbesondere die Ferienwohnungen, von denen es inzwischen hunderte im Kreis Kleve gibt, dürften recht häufig barrierefrei sein, schließlich sind die meisten noch recht neu.