Kranenburg-Nütterden : Weihbischof Lohmann segnet Grundstein

Bischof Rolf Lohmann segnet den Rohbau des neuen Gemeindezentrums der Gemeinde St. Antonius Abbas in Nütterden. Pfarrer Jörg Monier (r.) freut sich auf den Einzug im kommenden Jahr. Foto: Janssen, Peter

Kranenburg-Nütterden Die Gemeinde St. Antonius Abbas in Nütterden erhält ein neues Zentrum. Nun wurde Richtfest gefeiert. Die Fertigstellung ist für Frühjahr 2023 geplant.

Der Xantener Weihbischof Rolf Lohmann segnete am Dienstag den Grundstein für das neue Nütterdener Zentrum der Kirchengemeinde St. Antonius Abbas. Dazu gehören die Kindertagesstätte, das Familienzentrum und das Pfarrheim. Eigentlich wollte Lohmann das Fundament des Baus bereits im Februar einweihen. Eine höhere Gewalt sorgte damals für die Absage: Das Sturmtief Ylenia verhinderte die Segnung. Doch jetzt konnte Lohmann gemeinsam mit Pfarrer Jörg Monier auch das Richtfest mit einem Wortgottesdienst feiern.

Bischof Lohmann stand vor dem unfertigen Gebäude und wollte von den Kindern wissen, was gebraucht wird, um ein Haus zu bauen. Steine war eine Antwort. „Richtig. Doch geht es dann darum, das errichtete Gebäude auch mit Leben zu füllen. Hier wird Jesus in Gemeinsamkeit gelebt, auch wenn in der Welt Vieles zusammenbricht“, zog der Geistliche die Brücke zu den aktuellen Ereignissen.