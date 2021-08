Laientheater : Nütterden und der Klang des Welttheaters

Darsteller spielten an den verschiedenen Stationen des Spaziergangs mit oder übernahmen die Rolle eines „Guides“. Foto: Markus van Offern (mvo)

KRANENBURG-NÜTTERDEN Drei Tage lang erlebten zahlreiche Theaterfreunde eine ganz besondere Vorstellung. Über die Menschen im Dorf und ihre Traditionen.

Ein Dorf ist das Bild der Welt. Es ist Lebensraum von Menschen einer Gemeinschaft, hat Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In dieser Welt wirken Kapillarkräfte und die Gesetze der Schwerkraft. Und „vor dem Berg sind wir klein, aber gemeinsam sind wir stark“, denn die Gemeinschaft leistet erst etwas, wenn ihre Glieder sich verknüpfen. Wer das „Welttheater von Nütterden“ erlebte, ging mit diesen Sätzen und noch viel mehr Bildern im Kopf nach Hause.

Das Theaterstück war ein Spaziergang durch das Dorf mit kurzen Vorstellungen und Installationen an verschiedenen Stellen entlang des Weges. Konzipiert haben es vier Theaterprofis – Eva Böhmer, Bettina Hentrey, Jan Kersjes und Kristin Schuster – zusammen mit einigen Dorfbewohnern, die Lust hatten mitzumachen. Teilnahmevoraussetzungen waren ein „offenes oder auch noch unentdecktes Interesse am Theater“ und ein Alter zwischen 14 und 99 Jahren. Sie spielten entweder an den verschiedenen Stationen des Spaziergangs mit oder übernahmen die Rolle eines „Guides“, der die Zuschauer, aufgeteilt in vier Kleingruppen, durch das Welttheater leitete.

Am zweiten von drei Abenden waren etwa 100 Besucher gekommen. Erste Station war die „Nütterdener Nordwand“ an der Straßenecke Am Renneken / Sieben Quellen. Hier ging es um die Schwerkraft, die die Welt zusammenhält und den Menschen erdet. Der tatsächliche Anstieg der Straße ist kaum sichtbar, dennoch entstand in diesem Moment hier ein imaginärer Berg, den es zu besteigen galt. Kristin Schuster machte es vor: mit Helm und Handschuhen wurde sie zur Freeclimberin, schuf mit eindrucksvoller Akrobatik die perfekte Illusion des Aufsteigens, stürzte ab, rollte, fing sich wieder und erreichte unter Applaus den Gipfel, genannt „Nitri, 2021 Zentimeter hoch“. „Ich habe es gewagt, mein Körper ist Stellvertreter der Dorfgemeinschaft, nun seid ihr an der Reihe“, sagte sie zu den Zuschauern, für die ein Seil bereit lag. Ohne zu zögern nahmen alle es in die Hand und bildeten die Dorfseilschaft, die mutig den Gipfel erklimmt.

Der Weg führte weiter, auch in die Vergangenheit. In der Kindheit zog man „Schellekes“. Die „Bürgerinitiative Nütterden am Renneken“ trat ein für die Renaturierung des kleinen Baches, der in der Vergangenheit viel größer war und gleich mehrere Mühlen antreiben konnte. Am Nütterdener Sportplatz erklärte Boris Konrad, Gedächtnisforscher am Donders Institut für Gehirnforschung an der Radboud Universität in Nijmegen, bildhaft und verständlich, wie das menschliche Gehirn arbeitet: eine Erinnerung komme erst zustande, wenn sie mit einer weiteren Wahrnehmung verbunden sei, und Lernen sei nur möglich, wenn die Gehirnzellen sich miteinander verknüpften. „So ist das Gehirn wie ein Dorf, das lebt von den Synapsen seiner Bewohner untereinander, nur so entsteht Kreativität und Vielfalt, die wir brauchen“, schloss er seine Botschaft ab.

Ludger Kazmierczak, WDR-Korrespondent für die Niederlande und Kabarettist, erwartete die Zuschauer verkleidet als Raumfahrer hoch oben auf dem Dach einer Oldie-Ente. „Ich funke, suche nach anderen Welttheatern im Universum“, sagte er. Den Außerirdischen müsse mitgeteilt werden „wer wir sind und warum wir so sind“. Unterhaltsam beschrieb er den typischen Nütterdener, der manchmal „nölig“ sei, aber nichts unkommentiert lasse.

Die Geräusche des Lebens im Dorf, zusammengestellt in einer eindrucksvollen Sound-Collage, hörten die Besucher im Innenraum der Kirche. Draußen versammelten sich die Musikzüge der ASG Nütterden und der Freiwilligen Feuerwehr Kranenburg. Sie und alle Zuschauer zogen durch das Dorf wie es Tradition ist.