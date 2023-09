An der Europa-Radbahn Nütterden feiert große Kirmes – das ist das Programm

Ab 21 Uhr heißt es dann wieder „Allen Grund zum Feiern!“. Das ist das Motto des Abends, zu dem alle Gäste, mit musikalischem Angebot von heute, gestern und vorgestern, eingeladen sind. „Freuen darf man sich auf aktuelle Charts, Pop-Schlager sowie Pop, Rock und Hip-Hop aus den Nullerjahren, den Neunzigern und späten Achtzigern“, sagt Björn Flinterhoff, der als DJ durch den Abend führt. Aus guter Tradition feiern zum Vereins- und Fahnentag am Sonntag, 17. September, alle Nütterraner Vereine gemeinsam im Festzelt. Vor dem Festgottesdienst um 10.30 Uhr in der St. Antonius Pfarrkirche treffen sich alle Vereine sowie deren Fahnenabordnungen um 10.15 Uhr am Antoniusweg bei Goebels. Die Messe wird vom Musikzug der Allgemeinen Schützengesellschaft (ASG) begleitet. Im Anschluss erfolgt die traditionelle Kranzniederlegung am Ehrenmahl. Im Festzelt schließt sich dann der große Kirmesfrühschoppen zu den Klängen des Musikzuges der ASG an. „DJ Helmut“ rundet das musikalische Programm des Tages ab. Ab 14. Uhr öffnet die Cafeteria des Heimat- und Verschönerungsvereins im Festzelt. Am Abend heißt es dann noch „Gemeinsam ermitteln“ beim Tatort-Public Viewing, live auf großer Leinwand.