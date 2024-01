Aktion angelaufen Warum in Nütterden Briefmarken für den guten Zweck gesammelt werden

Alle Briefmarken werden an die Steyler Mission weitergegeben. Ehrenamtliche Helfer bereiten die Briefmarken so auf, dass sie an Sammler weiterverkauft werden können. Wichtig: Die Briefmarken so ausschneiden, dass ein Papierrand (0,5 bis 1 Zentimeter ringsum) stehen bleibt. Die Briefmarken sollten nicht vom Papier abgelöst werden. Verschmierte Exemplare oder solche mit kaputten „Zähnen“ wandern ins Altpapier, gut erhaltene Marken werden sauber ausgeschnitten und sortiert. Der Erlös geht vollständig an die Hilfsprojekte der Steyler Mission. So wurden in 2022 mit 39.390 Euro fünf Projekte in Bolivien, Ukraine, Indien, Rumänien und Paraguay realisiert.