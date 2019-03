Kranenburg: Nütterden braucht dringend Kita-Plätze

Der St.-Barbara-Kindergarten in Nütterden soll um- und ausgebaut werden. . Foto: Markus van Offern (mvo)

KRANENBURG-NÜTTERDEN Durch die zahlreichen Neubaugebiete sind Kindergarten-Plätze im Sieben-Quellen-Dorf knapp. Aktuell sind die Gruppen überbelegt. Ein Neubau ist geplant.

In Nütterden werden deutlich mehr Kindergartengruppen gebraucht. Das betonte Pfarrer Jörg Monier bei einem RP-Gespräch im St.-Barbara-Kindergarten am Haferkamp 1 in Nütterden. Da im Sieben-Quellen-Dorf zahlreiche Neubaugebiete angedacht sind, ist das Ziel der Kirchengemeinde St. Antonius Abbas als Träger der Einrichtung, einen Kindergarten mit fünf Gruppen durch einen Neubau als Investorenmodell zu schaffen.