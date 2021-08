Schlossgespräche : NRW-Verkehrsminister Wüst in Moyland zu Gast

Kleve/Bedburg-Hau Hendrik Wüst wird auch als potenzieller Nachfolger des aktuellen Ministerpräsidenten Armin Laschet gehandelt wird. Nun war in Moyland zu Gast und sprach über die Zukunft der Mobilität.

Nach einer Einstimmung durch die in Kleve geborene Flötistin Anna Hendriksen und der Begrüßung der Gäste durch den Vorstandsvorsitzenden der Volksbank Kleverland Frank Ruffing, begann Hendrik Wüst seinen Vortrag zum Thema: „Zukunft der Mobilität: Chancen und Herausforderungen für Nordrhein-Westfalen“. Dabei ging es dem CDU-Politiker zu Beginn erst einmal um die aktuellen Themen Corona und die Folgen, sowie die Unwetterkatastrophe, die auch das Land Nordrhein-Westfalen vor vier Wochen stark getroffen hat. Besonders die Flutkatastrophe habe deutlich gemacht, dass ein enormer Zusammenhalt in der Bevölkerung bestehe und die Solidarität unfassbar groß gewesen sei, so Wüst. Trotzdem stelle sich die Frage, ob die bestehenden Strukturen für die Katastrophenhilfe ausreichend seien. Das müsse man nun aufarbeiten und gegebenenfalls verbessern. Die Schäden an Bundes- und Landstraßen würden nach aktuellem Stand ca. 120 Millionen Euro betragen. Von zunächst 220 gesperrten Abschnitten seien 85 Prozent wieder befahrbar, in Bau oder beauftragt. Bei den verbliebenen Fällen sind vor Baubeginn umfangreichere Untersuchungen oder Planungen notwendig. Die Schäden der Schienen-Infrastruktur, belaufen sich nach Angaben der Bahn auf rund 1,3 Milliarden Euro in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Die Pandemie und die Flutkatastrophe, die sich keiner vorher hätte vorstellen können, aber sicherlich nicht die letzten Krisen. Darum müsse Krise „geübt“ werden.