Debatte um Reichswald NRW-Umweltminister kommt zu Nationalpark-Diskussion in Kleve

Kreis Kleve · Der Grünen-Abgeordnete Volkhard Wille mahnt in der Diskussion um den Reichswald als möglichen neuen Nationalpark in NRW um Sachlichkeit. Der Umweltminister Oliver Krischer wird Anfang Januar in Kleve erwartet.

10.12.2023 , 14:28 Uhr

Soll der Reichswald Nationalpark werden? Darüber wird heftig diskutiert. Foto: Jakub Drogowski

Die Diskussion um eine mögliche Nationalparkausweisung des Reichswaldes wird im Kreis Kleve teils emotional geführt. Der Klever Grünen-Landtagsabgeordnete Volkhard Wille mahnt nun eine Versachlichung an: „Es werden Behauptungen aufgestellt, die jeder Grundlage entbehren und offenkundig nur das Ziel haben, zu verunsichern und Ängste zu schüren“, sagt Wille. Er habe auf seiner Internetseite Informationen und einen Faktencheck zusammengestellt. Außerdem weist Wille auf eine Informationsveranstaltung mit Umweltminister Oliver Krischer am 4. Januar im Kolpinghaus in Kleve hin, die aktuell vorbereitet wird.

(RP)