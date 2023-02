Für 1,5 Millionen Euro Wie das alte Koekkoek-Haus einen Aufzug bekommen soll

Am Aschermittwoch beginnt für das Klever Haus Koekkoek die neue Zeit: Dann startet der lang geplante und erwartete Umbau des Klever Schatzkästchens mitten in der Klever Innenstadt – erkennbar am Kran, der aufgestellt werden wird. Mindestens ein Jahr lang wird das 1848 fertiggestellte klassizistische Palais geschlossen bleiben. Doch nach der Eröffnung soll es barrierefrei im 21. Jahrhundert angekommen sein: Dann geht es mit dem Aufzug direkt in die Koekkoek-Zeit, in die niederländische und die Klever Romantik.