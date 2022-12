Ministerin Gorißen auf der „Green Live“ „Wir brauchen wir eine starke Landwirtschaft“

Anders als in der Mittagszeit, als es insbesondere Geschäftskontakte auf der Messe gab, fand der Besuch der NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU) gegen Abend statt. Da zeigt die „Green Live“ ein ganz anderes Gesicht: Nach getaner Arbeit kommen die Landwirte, zum Teil mit Familie, zum Kontakte vertiefen und für die Geselligkeit in die Wunderland-Hallen, viele Berufsschüler verschaffen sich einen Überblick über Entwicklungen der Branche. Silke Gorißen, bis vor kurzem Landrätin des Krises Kleve und nun Ministerin in Düsseldorf, hatte die Möglichkeit, vor vielen Berufsvertretern der Branche zu sprechen. Sie versicherte ihnen, mit dem Ministerium an ihrer Seite zu stehen und sich für ihre Belange einzusetzen. Sie wissen, dass die Zeit wirtschaftlich schwer sei und große Sorgen existierten.