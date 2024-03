Tempo gefordert Landräte machen Druck bei Bezahlkarte für Flüchtlinge

„Dass die Landesregierung in Abstimmung mit den Kommunen die Bezahlkarte für Geflüchtete für ganz NRW einführen will, begrüßen wir ausdrücklich“, sagt der Präsident des Landkreistags NRW, Olaf Gericke. Für den Kreis Kleve ist Landrat Christoph Gerwers in dem Gremium vertreten.