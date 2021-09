Kranenburg : Reul zeichnet Bauschreinerei Berns aus

NRW-Innenminister Herbert Reul verlieh in Düsseldorf die Förderplakette für Arbeitgeber zum Ehrenamt.

Kranenburg „Ohne Ihre Flexibilität und Ihr Entgegenkommen wäre Ehrenamt nicht möglich“, sagt der Minister. Chefs, die ihre Mitarbeiter frei stellen, tun viel für das Allgemeinwohl.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) NRW-Innenminister Minister Herbert Reul hat Mittwochabend 13 nordrhein-westfälische Unternehmen mit der Förderplakette „Ehrenamt in Feuerwehr und Katastrophenschutz“ ausgezeichnet. Unter den Preisträgern war auch die Bauschreinerei Berns aus Kranenburg. „Ohne Ihre Flexibilität, Ihr Verständnis und Ihr Entgegenkommen wäre Ehrenamt im Katastrophenschutz so überhaupt nicht möglich“, sagte Minister Reul bei der Verleihung in Düsseldorf. „Sie geben den Helferinnen und Helfern Rückendeckung und senden ein klares Signal: Wenn es darauf ankommt, steht das Allgemeinwohl über eigenen Interessen!“

Die Medaillen wurden an private Arbeitgeber aus Nordrhein-Westfalen verliehen, die ehrenamtliche Einsatzkräfte in den Freiwilligen Feuerwehren, dem Technischen Hilfswerk und in Hilfsorganisationen in besonderer Weise unterstützen. Zu den Auswahlkriterien gehören unter anderem eine großzügige Freistellung, der Verzicht auf gesetzliche Ausfallentschädigung, materielle Unterstützung oder auch die Bereitstellung von Firmenflächen für Übungen. Die Einsatzbereitschaft der Löscheinheit vor Ort in der Gemeinde Kranenburg wird hauptsächlich durch die Bauschreinerei Berns sichergestellt. Betriebliche Ausfallzeiten werden von der Geschäftsführung und dem Mitarbeiter durch Überstunden und Zusatzarbeit ausgeglichen.

Die ausgezeichneten Firmen kommen aus allen Branchen. So sind neben der Bauschreinerei Berns unter anderem auch ein Hersteller für Tiefkühlkost, ein Maschinen- und Anlagenbauer dabei, eine Zimmerei, eine Unternehmensberatung und ein Krankenhaus. „Welche Bedeutung das Ehrenamt hat, haben uns schon die letzten eineinhalb Jahre mit Covid 19 gezeigt. Aber vor allem auch die Unwetterkatastrophe im Juli, die viele Regionen von Nordrhein-Westfalen schwer getroffen hat. Das hat uns noch einmal deutlich vor Augen geführt: Ohne das Engagement der Ehrenamtlichen wären diese ohnehin dunklen Zeiten noch schwieriger gewesen“, sagte Reul weiter.

Hilfsorganisationen, Arbeitgeberverbände und Gemeinden konnten die Arbeitgeber auch in diesem Jahr wieder vorschlagen. Mit 52 eingereichten Empfehlungen war die Zahl so hoch wie noch nie. Eine Jury aus Vertretern des Innenministeriums, Hilfsorganisationen, Arbeitgeberverbänden, kommunalen Spitzenverbänden, des Verbandes der Feuerwehren in NRW und des Technischen Hilfswerks hat die Gewinner ausgewählt. Die Ehrung am Mittwochabend war die 13. Veranstaltung dieser Art. Im vergangenen Herbst musste die jährliche Verleihung wegen der Corona-Pandemie ausfallen.

(RP)