Besucher erwünscht Biohöfe im Kreis Kleve öffnen ihre Türen

Zum Beispiel über Betriebsbesichtigungen, wie sie in den kommenden Tagen auch in Kleve, Kranenburg oder Kalkar stattfinden. Es sind im Übrigen nicht nur Höfe, die ihre Tore öffnen, auch der Naturkosthandel, Bio-Bäcker, Käsereien und Metzger präsentieren sich. Es gibt Schaukochen, Hoffeste, Lehrerveranstaltungen und Verkostungsaktionen. Oder auch die Chance, ein tolles Fünf-Gänge-Menü aus Bioprodukten zu genießen. Dazu kann man sich für Sonntag, 3. September, am Hogefelderhof in Kalkar anmelden (Reihe „Regiotable“). Der ist nicht zuletzt bekannt für seine Produkte aus Ziegenmilch, die in der Käserei Aurora Kaas in Kranenburg verarbeitet werden. Dieser Betrieb ist bereits 35 Jahre Bioland-Mitglied und während der NRW-Bio-Wochen gleich zweimal vertreten. Am Freitag, 1. September, gibt es eine Käsereiführung, am Mittwoch, 6. September, dazu eine Verkostung.