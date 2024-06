„Die Lichter gehen aus“ Betreiber warnen – Kitas in NRW in ihrer Existenz bedroht

Die Freie Wohlfahrtspflege Nordrhein-Westfalen weist zur Ankündigung der „Black Week“ in Schreiben an Eltern von Kita-Kindern sowie an die Träger und Leitungen von Kitas darauf hin, dass die schwierige Situation inzwischen auch für Eltern bereits erhebliche Auswirkungen habe. „Insbesondere vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels mussten und müssen in vielen Kitas Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungszeiten eingeschränkt werden oder gänzlich ausfallen. Dadurch entsteht ein immenser Druck auf alle Beteiligten“, heißt es in dem Brief an die Eltern. Diese werden eingeladen, sich an den Aktionen zu beteiligen, „um das gemeinsame Anliegen von Trägern, Mitarbeitenden und Eltern mit Blick auf die Sicherung der Qualität und Zuverlässigkeit der Angebote mit allen Kräften zu unterstützen und an die Politikverantwortlichen heranzutragen.“