In Kleve und Geldern zum 1. April Kürzere Öffnungszeiten in den Notdienstpraxen

Und die Ärzte waren es auch, die an die KV den Antrag stellten, die Zeiten für den hausärztlichen Notdienst etwas einzuschränken. Die Notdienstpraxen in Geldern (am St.-Clemens-Hospital) und in der Stadt Kleve (am St.-Antonius-Hospital) öffnen ab April jetzt mittwochs und freitags von 15 bis 21 Uhr (bisher ab 13 Uhr). Beide Einrichtungen sind künftig zudem einheitlich an allen Wochentagen bis 21 Uhr geöffnet (bislang an manchen Tagen bis 22 Uhr). Die genauen Zeiten lauten somit: Montag, Dienstag, Donnerstag: 19 bis 21 Uhr, Mittwoch und Freitag: 15 bis 21 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertage, Heilig Abend, Silvester und Rosenmontag: 9 bis 21 Uhr.