Kleve „Scheiße, ein Notfall“

Lüder Warnken, „der Notarzt, dem die Patienten vertrauen“, ist mit seiner neuen Live-Show „Scheiße, ein Notfall“ am Freitag, 21. April, in Kleve zu erleben. Ab 19 Uhr ist er auf Einladung des „unternehmerinnen forums niederrhein“ in der Volksbank Kleverland, Minoritenstr. 2, in Kleve zu Gast.