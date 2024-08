Auch Bäckerei betroffen Norma-Filiale in Bedburg-Hau schließt für Umbau

Bereits im Mai hatte Norma-Expansionsleiter Alexander Thelen im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt, was sich alles verändern wird. So soll die Verkaufsfläche vergrößert werden, von derzeit 900 auf bald 1200 Quadratmeter. Damit werde in Bedburg-Hau das aktuellste Filialkonzept umgesetzt. Die Farbgestaltung soll überarbeitet werden. „Des Weiteren wird die technische Ausstattung, also Heizung, Lüftung sowie Kältetechnik, modernisiert und eine PV-Anlage installiert“, sagte Thelen seinerzeit. So soll der Markt in Teilen energieautark „arbeiten“. Im Kreis Kleve ist die Kette insgesamt dreimal vertreten: Neben dem Geschäft in Bedburg-Hau gibt es auch Filialen an der Bahnhofsstraße in Rees-Haldern und an der Marktstraße in Kevelaer.