Schenkenschanz : Schenkenschanz nimmt Abschied von Urgestein Norbert Heymann

Kleve-schenkenschanz (RP) In Schenkenschanz geboren, gelebt und alt geworden, ist er zu einem wahren Urgestein des Altrheindorfes geworden: Jetzt ist Norbert Heymann im Alter von 81 Jahren verstorben.

Sein Leben lang lebte Norbert Heymann in und für Schenkenschanz. Er hat sich in allen Vereinen der zur4 Kreisstadt Kleve gehörenden Halbinsel engagiert und außerdem zumeist in leitender Funktion auch Verantwortung übernommen.