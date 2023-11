Prinzenproklamation in der Grenzgemeinde Norbert Cloosters wird neuer Prinz in Kranenburg

„Gigantisch, dieses Zelt, die Krunekroane danken allen, die es ermöglicht haben, dass wir in der Kürze der Zeit diese tolle Veranstaltungsstätte haben herrichten können.“ Noch in der Nacht vor der Proklamation hatte Peter Berns die Treppe zum Bühnenaufgang geschreinert. „Ein überwältigender Zusammenhalt, alle haben mit angefasst, um den heutigen Abend zu realisieren“, so Vervoorts. Überraschend: Thomas Tüchthuisen übergab nach vier Jahren Amtszeit Präsidentenkappe, Kette und Mikrofon an den Ex-Prinzen Thomas Peters, der als neuer Sitzungspräsident weiter durchs närrische Programm führte. Ein Dank an Thomas „Tüddi“ Tüchthuisen für sein Engagement.