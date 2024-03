Streit in Kranenburg Ärger um Gewerbegebiet – „Das ist politische Nötigung“

Bürgermeister Ferdi Böhmer hatte eine Alternative aufgezeigt, was mit der Fläche an der Römerstraße geschehen könnte, sollte es nicht zu einem Areal für die Ansiedlung von Unternehmen umgewandelt werden. Eine Möglichkeit sei dann, dort Container für Hilfesuchende aufzustellen, so der Verwaltungschef. Schließlich fehle es an Wohnraum und die Fläche würde sonst brachliegen.