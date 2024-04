Mit Vorglühen und Tanz in den Mai Noch wenige Karten fürs „Angrillen“ in Kleve verfügbar

In wenigen Tagen grillt Kleve wieder an: Am 26., 27. und 30. April findet die große kulinarische Party „Angrillen – Made in Kleve“ statt. „Der Kartenvorverkauf läuft sehr gut“, sagt Daniel Quartier und fügt hinzu: „Sowohl für den Schlager/Pop-Abend am 27. April als auch für den Tanz in den Mai sind bereits mehr als 2000 Tickets verkauft“. Das bedeutet: Die Restkarten werden nur noch bis zum 25. April in der Metzgerei Quartier auf der Hoffmannallee in Kleve verkauft oder sind im Netz unter www.angrillen.com zu bestellen.