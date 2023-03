Abgrabung Saalsches Feld Noch keine Entscheidung zu Kiesabbau in Bedburg-Hau

Die Gebrüder Siebers Tiefbau GmbH mit Sitz in Goch-Hommersum möchte auf einer Fläche von zunächst 16 Hektar Ackerfläche entlang der Antoniterstraße in Bedburg-Hau Kies, Sand und Lehm abgraben. Dagegen wendet sich die Bürgerinitiative Stop-Kies-Hau – und auch die Verwaltung hat sich in der Vergangenheit gegen die Pläne ausgesprochen. In einer Ratsvorlage gab es nun Informationen über den aktuellen Stand: Demnach hat der Kreis Kleve als Genehmigungsbehörde bisher nicht über den vorliegenden Abgrabungsantrag von Siebers entschieden. Grund dafür sei unter anderem die vorgesehene Erschließung.