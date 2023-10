Neun Monate nach Abgabefrist Noch immer fehlen in Kleve Grundsteuererklärungen

Die Ansprechbarkeit seine Kollegen habe mit dem Beginn der Grundsteuerreform eine besondere Bedeutung gewonnen, sagt Eder. „Wir haben damit gerechnet, dass die Eigentümerinnen und Eigentümer bei der Erstellung der Grundsteuererklärung einen höheren Unterstützungsbedarf haben könnten.“ Immer wieder hatte es Kritik an dem Verfahren gegeben. Eine erste Abgabefrist musste verlängert werden. Vielen war das Verfahren zu kompliziert. Das viele Betroffene Hilfe benötigten, zeigt sich auch am Andrang im Internet, an den Hotlines und vor Ort.