De Goffert : Nimwegen plant nach Tribünen-Einsturz ein neues Stadion

Nimwegen Im Oktober stürzte eine Tribüne im Stadion De Goffert ein. Nun machen die Verantwortlichen aus der Not eine Tugend – und planen gleich die ganze Arena neu.

Immerhin befand sich unter der Tribüne ein Container, der den Sturz abfederte und damit Schlimmeres verhinderte. Die Schuldfrage zwischen Verein und Stadtverwaltung scheint noch immer nicht abschließend geklärt zu sein. Doch immerhin wurden die fragilen Stellen im Stadion mittlerweile stabilisiert, Hintergrund des Einsturzes waren offenbar fehlerhafte Berechnungen beim Bau. Seit Februar spielen die Kicker wieder vor Fans. Erst seit einer Woche steht den Anhängern der gegnerischen Mannschaft auch wieder der Auswärtsblock zur Verfügung. Vor dem Block wurde ein Zaun installiert, zudem sind die vordersten Reihen noch abgesperrt. So können also vorerst nicht mehr bis zu 400 Fußballfreunde Tickets für den Teil des Stadions kaufen, eine Vorsichtsmaßnahme.

Durch den Vorfall wurde allerdings auch offenkundig: Die Arena in der Studentenstadt braucht dringend eine Generalüberholung. Und auch finanziell wirft das Stadion De Goffert nicht ausreichend ab, wie NEC Nimwegen moniert. So erwirtschaftet der Erstligist jährlich einen Verlust von drei bis vier Millionen Euro. Dieses Loch wird immer wieder von Milliardär Marcel Boekhoorn geschlossen, der seinem Vater am Sterbensbett versprochen hat, den Verein niemals im Stich zu lassen. Doch auch Marcel Boekhoorn will, dass der Klub künftig finanziell gesünder dasteht – und zwar langfristig. Das scheint jedoch nur mit einem neuen Stadion denkbar, das unter anderem mehr Business-Logen umfasst. Zudem soll die Stadionkapazität von 12.500 auf 15.000 Zuschauer erweitert werden. Auf dem Stadion könnten außerdem Wohnungen entstehen, bis zu 200 Appartements sind geplant. Es liegen nun drei Entwürfe auf dem Tisch, die sich vor allem mit Blick auf die Wohnbebauung unterscheiden.